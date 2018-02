Santo Stefano d'Aveto, sciatori bloccati sulla seggiovia... ma è un'esercitazione

Rimanere bloccati sulla seggiovia a decine di metri di altezza, in balia del vento e del gelo, circondati solo da una coltre bianca: uno scenario da incubo cui anche i soccorritori devono essere preparati, per riuscire a intervenire con efficacia e rapidità.

Proprio per affrontare al meglio situazioni di questo tipo, in mattinata il nucleo SAF (speleo, Alpino, Fluviale) di tutti i comandi della regione Liguria si è riunito a Santo Stefano D'Aveto, nell’entroterra genovese, per un addestramento finalizzato all'evacuazione delle seggiovie che servono la località sciistica ligure.

La manovra consiste nel raggiungere le persone bloccate sui seggiolini e, dopo averli imbragati, calarli poi al suolo in sicurezza. Si tratta di una manovra che fa parte del piano di evacuazione di impianti di questo tipo, non priva di rischi, soprattutto in caso di giornate di forte vento. Mercoledì mattina Prato della Cipolla ha però accolto i soccorritori con temperature basse ma un bel sole, che ha consentito di portare a termine l’esercitazione senza intoppi. Nella speranza che non sia mai necessario applicare quanto imparato nella realtà.