Trasporta mucche senza i permessi, multa da quattromila euro

Oggi i militari della stazione Carabinieri Forestale di Santo Stefano d'Aveto hanno sanzionato un 56enne residente nel comune di Altare (Sv) per un importo di 4.130 euro. Dagli accertamenti è risultato che l'uomo stava trasportando 7 bovini per conto di terze persone, senza essere in regola con la normativa sull'autotrasporto per conto terzi. Il mezzo di trasporto è stato posto sotto fermo amministrativo.

Il fenomeno dell'esercizio abusivo dell'attività dell'autotrasporto per conto terzi è in forte crescita e riguarda anche la sfera del commercio di animali da reddito (bovini, ovini, caprini, equini e suini); negli ultimi mesi sono già 2 i mezzi posti sotto fermo amministrativo dai Carabinieri Forestali di Santo Stefano d'Aveto e sono state contestate violazioni amministrative per un totale di oltre ottimila euro.