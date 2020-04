Crolla un ponte tra Santo Stefano Magra e Albiano

Il ponte che collega Santo Stefano Magra, nello spezzino, ad Albiano, piccolo Comune in provincia di Massa Carrara, è crollato mercoledì mattina all’improvviso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri: il boato del crollo è stato avvertito distintamente nella zona, il ponte è letteralmente collassato su se stesso con le campate crollate nel greto del Magra. Ancora non è chiaro se sul ponte, che si trova di fatto in territorio e giurisdizione toscana, stessero passando veicoli, i soccorritori sono al lavoro per controllare se sotto la macerie ci siano auto: stando ai primi accertamenti, non ci sarebbero morti, ma una persona sarebbe rimasta ferita, un dipendente di Tim che in quel momento si trovava a passare sul ponte.

Il ponte era già stato oggetto di un sopralluogo nel novembre del 2019 per la comparsa di una crepa profonda. I tecnici di Anas erano intervenuti e avevano dato il via libera alla circolazione.

Regione Liguria, conferma l'assessore alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone,ha già contattato la Protezione Civile della Toscana per offrire supporto attraverso il polo di santo Stefano Magra della colonna mobile.