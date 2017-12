Santo Stefano all'insegna dei furti, svaligiato anche un negozio in via Roma

Anche quest’anno, in molti quartiere della città pranzi e cene natalizi hanno lasciato campo libero ai ladri, che approfittando dell’assenza dei proprietari hanno messo a segno (o almeno tentato) parecchi furti in appartamento.

Lunedì 25 e martedì 26 dicembre sono stati infatti giorni di superlavoro per le forze dell’ordine, chiamate a effettuare sopralluoghi in diverse zone della città, da Pegli a Nervi passando per Oregina e Castelletto. Proprio a Oregina, in via Canepari, i ladri sono riusciti a fuggire con una collezione di monete antiche del valore di circa 2mila euro: a dare l’allarme, intorno alle 10 del 26, i proprietari, rientrati a casa dopo una nottata di assenza. I ladri si sono messi alla ricerca di gioielli anche in un’abitazione di piazza delle Vigne, nel centro storico, e in una di lungoparco Gropallo, in zona Manin: entrambi i furti sono stati denunciati tra le 15.15 e le 15.30 del 26 dicembre dai titolari che sono rientrati a casa e hanno trovato la porta forzata.

In via La Spezia e in via Sivori, invece, i malviventi hanno usato una chiave bulgara, riuscendo a scappare con circa 2mila euro di preziosi, mentre in via Lomellini sono state tre le abitazioni prese di mira. In nessuna delle tre, però, sono stati portati via oggetti di valore: il sospetto della polizia, anche alla luce di una porta forzata ma non aperta, è che i ladri siano stati sorpresi da un inquilino e siano fuggiti con la borsa vuota.

E nel giorno di chiusura di Santo Stefano neppure i negozi sono stati risparmiati: il colpo più eclatante è stato messo a segno in via Roma, dove i ladri hanno preso di mira una boutique forzando la porta di ingresso e scappando con diverse borse di marca dal valore ancora da quantificare e circa 250 euro in contanti, probabilmente il fondo cassa. Presi di mira anche due panifici, uno in via Corsica e uno in piazza dell’Annunziata: nel primo caso i malviventi sono fuggiti con 350 euro, nel secondo direttamente con il registratore di cassa.