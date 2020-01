Cade dalle giostre, bimbo soccorso dall'elicottero

Un bambino di quattro anni è rimasto ferito in modo grave poco prima delle 16 di venerdì 3 gennaio 2020 a Santo Stefano d'Aveto. La prima a intervenire sul posto è stata un'automedica, inviata dalla centrale operativa del 118 di Lavagna.

Per velocizzare il trasporto in ospedale, il medico ha chiesto l'intervento dell'elicottero dei vigili del fuoco. Il bimbo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Gaslini di Genova.

Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri della locale stazione.