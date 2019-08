Tocca il frigo e resta folgorato, bimbo di 8 anni in elicottero al Gaslini

Tanta paura, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza, per il bimbo di 8 anni che martedì pomeriggio è rimasto folgorato toccando un frigorifero.

È successo a Santo Stefano d'Aveto: stando a quanto si apprende il piccolo era con i genitori quando ha preso la scossa, ed è stato subito soccorso da un'ambulanza. Le sue condizioni sono rimaste stabili, ma il personale intervenuto ha deciso di allertare anche l'elisoccorso per precauzione, e il bambino è stato accompagnato all'ospedale pediatrico Gaslini per via aerea.

Una volta arrivato in ospedale, i medici lo hanno preso in consegna, controllato e poi ricoverato in osservazione: nel giro di massimo 24 ore dovrebbe essere dimesso.