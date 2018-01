Sciatore finisce fuori pista e si schianta, salvato dall'elicottero

Domenica 21 gennaio 2018 l'equipaggio dell'elicottero Drago 65 del reparto volo Vigili del Fuoco di Genova è stato impegnato in due interventi simili che per tempistica si sono addirittura sovrapposti.

Doppio intervento

Intorno alle ore 14 una prima richiesta è arrivata dalla zona di Taglieto, nel comune di Varese Ligure in provincia della Spezia. Una donna attorno ai 70 anni, a seguito di un incidente agricolo aveva riportato un trauma cranico molto serio. Dopo l'atterraggio, il personale sanitario 118 di bordo ha iniziato le manovre per stabilizzare la donna, ma erano ancora in corso le operazioni che un secondo allarme, questa volta per un codice rosso, ha fatto cambiare priorità all'equipaggio di Drago.

A Santo Stefano d'Aveto

Nella zona della stazione sciistica di Santo Stefano D'Aveto, un ragazzo di circa 30 anni era caduto durante una discesa con gli sci, finendo contro alcuni alberi fuori dalla pista. Le condizioni del ragazzo erano molto critiche: dopo una prima stabilizzazione, è stato caricato su di una motoslitta e portato nella zona di prato Cipolla, dove nel frattempo era atterrato l'elicottero. Una volta a bordo il personale sanitario lo ha definitivamente stabilizzato per il successivo trasporto presso l'ospedale San Martino