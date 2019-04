Arrestato per furto in abitazione, torna a rubare nella stessa casa

Come nella più classica trama di un libro giallo, un ladro, già arrestato lo scorso 10 febbraio dopo essere stato sorpreso a rubare in un'abitazione di San Martino, ieri pomeriggio è tornato sul luogo del delitto. Ieri come allora, è stato sorpreso dai proprietari, che hanno allertato la polizia.

Gli agenti delle volanti, intervenuti immediatamente sul posto, hanno bloccato l'uomo ancora nel giardino, a cui aveva avuto accesso dopo aver praticato un foro nella recinzione.

Medesimo il finale: il ladro, un 32enne tunisino con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stato arrestato per essere evaso dagli arresti domiciliari, a cui era sottoposto proprio a seguito del precedente furto, e per violazione di domicilio. Fissata per questa mattina la direttissima.