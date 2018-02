Spacciatore recidivo colleziona un altro arresto

Ieri in piazza Santa Sabina uno straniero, dopo aver ceduto alcuni grammi di marijuana in cambio di una modesta somma di denaro a un minorenne genovese, è stato bloccato dalla pattuglia della stazione carabinieri di Maddalena.

Il pusher è stato identificato in un 36enne di origini senegalesi, gravato di pregiudizi di polizia, risultato già essere stato tratto in arresto dagli stessi militari per spaccio. Perquisito è stato trovato in possesso di una modica somma denaro, sequestrata insieme alla droga.

Il 36enne è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. L'acquirente sarà segnalato alla prefettura quale assuntore.