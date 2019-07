Entra nudo in un B&B e molesta una coppia

A Santa Margherita Ligure i Carabinieri sono intervenuti in mattinata, in un bed and breakfast di via Costa per bloccare un uomo che, in evidente stato di alterazione, senza alcun motivo e completamente nudo, era entrato all’interno di un appartamento, dove, stava soggiornando una coppia.

Gli agenti hanno bloccato lo sconosciuto nell’androne della struttura, poi l'hanno consegnato al personale del 118 per una visita, ma l'uomo ha rifiutato le cure. Successivamente è stato identificato in un 34enne di origine colombiane noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti ed è stato denunciato a piede libero per “violazione di domicilio con violenza sulle cose”.