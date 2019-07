Venditori abusivi in Riviera: 11mila euro di multe

Controlli a tappeto dei Carabinieri di Santa Margherita Ligure e Recco per contrastare l’abusivismo commerciale, il degrado urbano e l’immigrazione irregolare. Le forze dell'ordine, nell'ambito dei controlli hanno denunciato a piede libero due persone mentre altre due sono state multate per abusivismo commerciale.

Un 63enne di origini marocchine, residente nel centro storico e con precedenti è stato denunciato per ricettazione e commercio di prodotti contraffatti con segni falsi poiché poneva in vendita numerosi capi di abbigliamento e accessori vari con segno di fabbrica palesemente contraffatto, del valore complessivo di 1.500 euro. Denunciato anche un 44enne di origini nigeriane senza fissa dimora, per ingresso e soggiorno illegale in Italia.

Multe salate (11mila euro complessivi) invece per due venditori ambulanti privi di licenza: un 71enne di origini senegalesi residente nel centro storico di Genova eun 32enne del Bangladesh risultato residente a Roma sono stati sorpresi a vendere in maniera abusiva merce di vario genere e contraffatta, del valore commerciale di mille euro.