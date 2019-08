Santa Margherita: abbandonano spazzatura dello yacht in porto all'alba, multati marinai

Hanno scaricato diversi sacchi neri pieni di spazzatura in porto approfittando dell’orario mattutino, ma sono stati visti da un cittadino che ha subito segnalato il fatto alla polizia Locale, che li ha individuati e multati.

Protagonisti dell’episodio due marinai che prestano servizi su uno yacht di 75 metri ormeggiato alla fonda nel golfo di Portofino, che hanno pensato bene di smaltire i rifiuti di bordo abbandonandoli nel porto di Santa Margherita Ligure. Il fatto è avvenuto mercoledì, la notifica del verbale venerdì mattina: 200 euro di multa per abbandono rifiuti, altri 200 euro per conferimenti non corretti.

Gli agenti della polizia Locale di Santa Margherita Ligure li hanno individuati visionando le immagini delle telecamere di sicurezza del porto, e zoommando sono riusciti a risalire al nome dello yacht, di proprietà di un armatore straniero. Grazie alla collaborazione con la Capitaneria di Porto è stato possibile individuare la posizione dell’imbarcazione e notificare i verbali al comandante con l’ausilio degli agenti di Portofino.

L’equipaggio di questo yacht si era già reso protagonista di un fatto analogo qualche tempo addietro sulla banchina di Portofino.