Inseguimento sull'Aurelia, veicolo sequestrato

Continuano i controlli sul territorio da parte del personale della polizia locale di Santa Margherita Ligure. In tutto salgono a 14 i veicoli sequestrati negli ultimi 15 giorni.

Nel week end appena trascorso sono stati sequestrati 4 veicoli di cui uno datosi alla fuga per sfuggire ai controlli: la pattuglia in moto ha intercettato e raggiunto a San Lorenzo il veicolo in fuga a velocità sostenuta. Numerose le contestazioni relative alla mancata revisione veicolare sia per motocicli che autovetture.

Sempre nel fine settimana, i controlli nelle aree pedonali e spiagge hanno portato al sequestro di merce in vendita da parte di persone non autorizzate e rinvenimento di vestiti e copricapi venduti da abusivi sul territorio e sulle spiagge.

Particolare attenzione viene data dagli agenti di polizia locale al controllo soste motocicli lungo la ss227 in ambito cittadino per dissuadere il “parcheggio selvaggio” che provoca un pericoloso restringimento della carreggiata zona Corte piazza Veneto e piazza Martiri della Libertà.