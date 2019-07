Sorpreso alla guida con un tasso alcolemico sette volte il consentito

Lo scorso fine settimana a Santa Margherita Ligure, durante il servizio di contrasto al fenomeno delle 'stragi del sabato sera', equipaggi dell'aliquota Radiomobile della locale compagnia e la pattuglia della stazione di Recco hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un 38enne e un 40enne, fermati alla guida dei rispettivi mezzi con un tasso alcolemico pari a 1,44 e 3,56 grammi/litro.

Patenti ritirate e il veicolo del 40enne sequestrato per successiva confisca. Sono stati anche sanzionati amministrativamente per un importo complessivo pari a 1.800 euro circa un 39enne di Santa Margherita e un 53enne abitante in provincia Ferrara. Anche a questi ultimi è stata ritirata la patente di guida.