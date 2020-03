Acquista una tartaruga per 250 euro, ma è una truffa

I carabinieri di Santa Margherita, al termine di indagini, hanno denunciato un 43enne siciliano che aveva truffato un 52enne ligure durante una compravendita online.

Il 43enne, noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti, aveva messo in vendita su un sito internet una tartaruga, attestandone la certificazione e la provenienza. Era quindi riuscito a farsi inviare la somma di 250 euro per l'acquisto da un 52enne ligure, senza poi consegnare l'animale.

I carabinieri lo hanno denunciato a piede libero dopo averlo identificato.