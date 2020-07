Bande di giovanissimi scatenate a Santa, emessi quattro fogli di via

Venerdì 3 luglio 2020 si è svolto in municipio un incontro richiesto dal sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni a seguito degli ultimi episodi legati alla movida notturna. Mercoledì e giovedì sera scorsi Santa Margherita è stata teatro di atti violenti che hanno visto protagonisti sia giovanissimi provenienti da fuori regione che del Tigullio.

Gli episodi sono oggetto di indagini, grazie anche alle numerose telecamere di sorveglianza presenti in città, da parte dei carabinieri, che tra l'altro hanno già elevato alcune sanzioni per non aver rispettato le misure antiassembramento; per quattro persone è stato già emesse un foglio di via e già nel corso della giornata sono stati allontanati dal territorio. Per i prossimi 3 anni non potranno ritornare a Santa Margherita Ligure.

Il sindaco, a seguito della riunione, integrerà le recenti ordinanze con alcuni provvedimenti amministrativi in modo da offrire alla polizia locale e alle Forze dell’Ordine strumenti di intervento più efficaci. Il tavolo di lavoro tra Amministrazione e Forze dell’Ordine è aggiornato a venerdì prossimo.