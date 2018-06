Pescatore-spacciatore arrestato a Santa Margherita

Ieri sera a Santa Margherita i carabinieri, a conclusione di attività di indagine, hanno tratto in arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio P. C., pescatore 48enne di Santa Margherita Ligure.

Quest'ultimo, sottoposto a perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 400 grammi circa di marijuana, 300 grammi circa di hashish, di 2.500 euro e di varia strumentazione per il confezionamento e taglio dello stupefacente. Inoltre è stato denunciato il figlio 23enne dell'uomo, residente a Rapallo, in quanto a seguito di perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 5 grammi circa di hashish, 2 bilancini di precisione e di varia strumentazione per il confezionamento e taglio dello stupefacente.

Durante l'attività di indagine sono stati segnalati alla prefettura due minorenni trovati in possesso di hashish. Materiale e denaro sono stati sequestrati.