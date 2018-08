Picchia la moglie e la minaccia con una mannaia davanti ai figli: arrestato 41enne

Prima la lite, poi gli insulti, le percosse e infine le minacce di morte brandendo una mannaia: poteva finire in un ennesimo femminicidio il banale litigio scoppiato venerdì mattina in un’abitazione di Santa Margherita Ligure, coinvolti un 41enne originario dello Sri Lanka, impiegato come aiuto cuoco in un ristorante della zona, la moglie e due figli piccoli.

Provvidenziale è stato l’intervento dei carabinieri: chiamati dai vicini di casa, preoccupati per le urla e i rumori di lotta, i militari del Radiomobile di Santa Margherita sono intervenuti riuscendo a bloccare l’uomo e a portare in salvo la moglie e i due bambini.

La donna è sotto choc, ma non è ferita in modo grave, così come i figli. Non è la prima volta che il 41enne si accanisce sulla moglie: lo scorso dicembre si era verificato un episodio simile, in quel caso era intervenuta la polizia. L’uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Marassi.