Mareggiata Santa Margherita, consegnati gli encomi agli eroi dei soccorsi

Prima della seduta del Consiglio comunale di martedì 27 novembre 2018, la città di Santa Margherita Ligure ha consegnato gli encomi a chi, la notte del 29 e 30 ottobre, si è reso protagonista di gesti di vero e proprio eroismo in occasione della violenta mareggiata che si è abbattuta su tutto il levante.

Il commento del sindaco Paolo Donadoni

Il primo cittadino di Santa Margherita Ligure ha commentato: «Un evento paragonabile a quello che ha colpito il Tigullio e in particolare la nostra città tra il 29 e 30 ottobre, non si ricorda a memoria d’uomo. Fatto altrettanto straordinario è che in quella notte non ci siano state conseguenze per l’incolumità delle persone. La nostra comunità ha da subito reagito al meglio affrontando con coraggio, tenacia e unione di intenti e di azioni i danni enormi di questa calamità. ma anche con la gratitudine di non dover “piangere nessuno”. Questo è stato possibile grazie anche al coraggio e all’abnegazione di persone che si sono particolarmente prodigate per aiutare chi in quella notte era in gravi difficoltà. A queste persone, questi “amici”, sento il dovere di esprimere - a nome dell’intera città - sincera gratitudine e autentica ammirazione per il coraggio e l’altruismo dimostrato».

L'elenco dei premiati

Sono stati premiati con l'encomio Stefano Gualtieri, Micael Matera, Paolo Pagano, Edoardo Maraini, Luca Vezzali, Marco Vinelli, Paolo Perotti, Stefano Priano, Sergio Martemallé, Fabio Rebecchi, Andrea Amici, Igor Barbieri, Cristian Ferrari, Salvatore Solimeno, Carmelo Zuppardi, Francesco La Marca, Francesco Rossi, Valerio Savà, Marco Parodi e Antonello Piras.

Le votazioni del Consiglio Comunale

Il Consiglio comunale di Santa Margherita Ligure ha poi votato all’unanimità la variazione di bilancio approvata, una settimana dopo la mareggiata del 29-30 ottobre scorsi, con cui sono stati reperiti dai capitoli le risorse per far fronte alla primissima fase emergenziale che l’evento calamitoso ha causato in città, circa 790 mila euro. Un’altra pratica votata all’unanimità è stata la mozione presentata dall’Opposizione in merito al sostegno - peraltro già attivato nei giorni scorsi attraverso lettere di richiesta a enti sovraordinati e incontri - alle categorie danneggiate dalla mareggiata.