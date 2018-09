Pranzo da 114 euro al ristorante, poi scappa senza pagare

Non si è fatto mancare proprio nulla, il 48enne milanese che ha pranzato in un ristorante di Santa Margherita Ligure, tanto che il conto è salito rapidamente, arrivando a fine pasto a 114 euro.

Peccato che, al momento di pagare, approfittando di un momento di distrazione dei camerieri, l'uomo si è alzato e si è allontanato come se nulla fosse.

Sono stati subito chiamati i carabinieri che, sulla base della descrizione dell'uomo fornita dal ristoratore, sono riusciti a rintracciarlo per le vie del comune rivierasco: per l'impiegato milanese, una denuncia a piede libero per insolvenza fraudolenta.