Affitta l'appartamento a due turiste, ma lo utilizzano per prostituirsi

Pensava forse di aver affittato l'appartamento a due turiste, arrivate dalla Colombia per visitare la Liguria e le sue bellezze, e invece erano due prostitute con precedenti di polizia che utilizzavano l'alloggio come "base" per i loro appuntamenti.

A scoprire tutto, i carabinieri della compagnia di Santa Margherita Ligure, che, a conclusione di accertamenti, hanno denunciato a piede libero il locatario dell'appartamento adibito a uso turistico, un uomo di 61 anni, che non ha comunicato la scheda alloggiati.

I militari hanno accertato al contempo che l'uomo fosse completamente ignaro di quale fosse il reale utilizzo dell'appartamento da parte delle due donne.