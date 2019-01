Ricostruzione post mareggiata, Santa pronta per Pasqua

A Santa Margherita Ligure si lavora incessantemente in vista di Pasqua, data indicata dall'Amministrazione per un ritorno alla normalità dopo l'eccezionale mareggiata del 29 ottobre scorso. Entro Pasqua il collegamento automobilistico sulla 227, crollata, sarà attivato; entro Pasqua il depuratore, fortemente danneggiato, tornerà ad alti livelli di efficienza e sempre entro Pasqua il porto di Santa Margherita Ligure, spezzato in due, sarà in parte pronto ad accogliere le imbarcazioni.

In particolare per il ripristino del porto - i cui lavori spettano al Provveditorato delle Opere Pubbliche in quanto infrastruttura pubblica - già l'Amministrazione Donadoni ha stanziato 150mila euro per la progettazione, in modo da velocizzare i tempi; ma c'è di più: una parte di lavori, per un importo di 41mila euro (iva esclusa) sono in partenza già la prossima settimana.

Gli interventi riguardano la sistemazione della pavimentazione della calata porto e di piazzale Cagni, il ripristino delle colonnine a servizio degli ormeggi di calata porto e di piazzale Cagni, gli interventi subacquei, con sorbona, per livellare il fondale in corrispondenza di tali tratti di banchina ed eventuali ulteriori interventi subacquei di sistemazione del bordo banchina.

I lavori saranno terminati in 60 giorni.