Santa Margherita Ligure, incendio in appartamento: palazzo evacuato

Paura nel pomeriggio di domenica in corso Matteotti, nel centro di Santa Margherita Ligure, per un incendio divampato in appartamento.

Le fiamme sono scoppiate in un’abitazione al secondo piano, momentaneamente disabitata. Sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco che hanno fatto evacuare precauzionalmente il palazzo e spento l’incendio.

Presenti anche i carabinieri, ancora da chiarire le cause del rogo. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.