Bici elettrica del Comune rubata e rivenduta su Facebook

Grazie alla segnalazione di un cittadino gli agenti della polizia locale hanno scoperto una bici del bike sharing rubata a Santa Margherita Ligure e messa in vendita online. Due persone sono state denunciate. La bicicletta elettrica è finito sul portale Facebook marketplace e nell'annuncio era indicata la località di Monterosso, in provincia di La Spezia.

A catalizzare l'attenzione degli agenti e a insospettirli il fatto che il mezzo a due ruote fosse identico a quelli in uso, tramite il servizio di bike sharing, nel territorio del comune di Santa Margherita Ligure. Proprio da quel momento sono state avviate le indagini, grazie alle quali è stato possibile risalire al venditore, dato che gli agenti si sono mostrati interessati all'acquisto assumendo le sembianze di comuni e privati cittadini.

Si è così concordato un appuntamento con il soggetto venditore, in modo da poter visionare il mezzo e verificare che si trattasse effettivamente di uno di quelli, di proprietà del Comune, rubati già qualche tempo fa. All'appuntamento si sono presentati, a Monterosso, due agenti in borghese della polizia locale di Santa Margherita Ligure, in collaborazione con i carabinieri della locale stazione, che erano stati preventivamente avvertiti per competenza territoriale.

Una volta appurato come la bicicletta corrispondesse perfettamente a una di quelle rubate a Santa Margherita Ligure nei mesi scorsi, si è proceduto al sequestro penale del mezzo e alla denuncia per il reato di ricettazione di due persone: sia il venditore vero e proprio sia l'inserzionista, due uomini, rispettivamente di 50 e 27 anni, che ora rischiano la reclusione da un minimo di due a un massimo di otto anni.

La bici è stata riportata a Santa Margherita Ligure, dove a breve sarà nuovamente a disposizione degli utenti.