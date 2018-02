Controlli antidroga nel Tigullio, cinque persone nei guai

I carabinieri della compagnia di Santa Margherita Ligure hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti due persone: un 48enne del posto, gravato di pregiudizi di polizia, perché trovato in possesso di 5 grammi circa di hashish e un 21enne di Genova, in possesso di 4 grammi circa di hashish.

Saranno segnalati alla prefettura quali assuntori una ragazza di 19 anni di Lavagna, trovata con 2,5 grammi di marijuana; un 24enne di Genova in possesso di 5 grammi di marijuana e un 21enne di Rapallo, con pregiudizi di polizia, in possesso di 2 grammi di hashish.

Droga sequestrata.