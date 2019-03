Santa Margherita: da inizio anno 60 veicoli senza assicurazione o revisione

Controlli a tappeto a Santa Margherita Ligure da parte della Polizia Locale per la prevenzione e gli accertamenti in ambito stradale. Nel mese di marzo (ancora in corso) sono stati sorpresi 23 veicoli senza revisione periodica e 8 che circolavano senza copertura assicurativa. Dall'inizio dell'anno 2019 salgono a 47 i veicoli senza revisione e a 13 quelli senza assicurazione. Nel dettaglio l'amministrazione ha reso noti i dati dei controlli effettuati negli ultimi due fine settimana

Controlli Santa Margherita 9-10 marzo 2019

Tre i veicoli senza copertura assicurativa. Ai conducenti oltre al sequestro del veicolo sono stati decurtati 5 punti dalla patente di guida secondo le recenti modifiche al codice della strada. Sette inoltre i veicoli circolanti senza essere stati sottoposti alla periodica revisione, con relativa sospensione dalla circolazione.

Controlli Santa Margherita 16-17 marzo 2019

Quattri i veicoli sorpresi senza copertura assicurativa, anche in questo caso ai conducenti sono stati decurtati 5 punti dalla patente. Dieci invece quelli senza revisione, con relativa sospensione dalla circolazione. I vigili hanno inoltre sottoposto a fermo per mesi un veicolo condotto senza patente (era stata revocata nel 2017 al guidatore), hanno effettuato un posto di controllo della velocità sull'Aurelia e hanno rilevato un accesso abusivo nell'area pedonale del centro.