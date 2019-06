Controlli anti alcol nel Tigullio: tre denunce

Consueti controlli serali dei Carabinieri nel Tigullio, per prevenire le “Stragi del sabato sera”. I militari hanno effettuato controlli a Santa Margherita Ligure nella notte tra sabato 8 e domenica 9 giugno 2019.

Denunciati a piede libero per guida in stato di ebbrezza alcolica un milanese di 55 anni e un 28enne di Sesto San Giovanni, poiché sottoposti all’alcol test sono risultati avere un tasso alcolemico rispettivamente pari a 1,15 e 1,21 grammi per litro, ampiamente al di sopra del limite di legge fissato a 0,5 g/l.

Nell'ambito dei controlli svolti dai carabinieri è stato denunciato per guida senza patente un 23enne di Rapallo, sorpreso alla guida di un ciclomotore privo di copertura assicurativa e senza patente di guida perché mai conseguita.