Cane chiuso in auto sotto il sole, all'interno 50 gradi

La polizia locale di Santa Margherita Ligure ha denunciato per abbandono di animali una cittadina svizzera per aver lasciato chiuso per circa un'ora e mezza nell'auto il suo cane. I fatti si riferiscono a martedì 17 settembre quando gli agenti sono intervenuti in piazza Vittorio Veneto per la presenza dell'animale chiuso nell'abitacolo dell'auto parcheggiata sotto il sole.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno misurato la temperatura all'interno del mezzo: 50 gradi; stavano per forzare la portiera quando è sopraggiunta la donna e ha liberato l'animale. Oggi la notifica della denuncia.

Un altro risultato positivo per gli agenti sammargheritesi è stata l’indagine relativa al furto di un gazebo ripiegabile di proprietà dei Vab Gruppo Lupo (Associazione volontari antincendi boschivi e protezione civile). I fatti risalgono alla fine di agosto e, grazie alle immagini della videosorveglianza, è stato possibile individuare l’autore del furto, un uomo di Santa Margherita Ligure, e denunciarlo per furto.