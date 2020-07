Santa Margherita, torna il battello per la pulizia del mare

Torna anche quest’anno il battello di pulizia del mare a Santa Margherita Ligure. Nonostante le difficoltà economiche dettate dal periodo che si sta vivendo legato all’emergenza sanitaria, l’Amministrazione comunale non ha voluto rinunciare a un servizio da Bandiera Blu apprezzato da residenti, ospiti e operatori turistici.



Il battello di pulizia del mare sarà operativo tutti i sabato e domenica di luglio e agosto per 6 ore giornaliere. Come gli anni scorsi, il servizio - per una spesa complessiva di quasi 10 mila euro - è fornito dalla Guardia Costiera Ausiliaria che già mette a disposizione, da alcuni giorni, i propri volontari per il servizio di monitoraggio e controllo delle spiagge, per evitare assembramenti di persone sugli arenili, nel pieno rispetto dei protocolli sanitari vigenti.



Dichiara il sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni: «La qualità dei servizi turistici è una caratteristica che contraddistingue Santa Margherita Ligure. La Bandiera Blu, ottenuta nel 2015 e sempre confermata negli anni successivi, non è solo una certificazione di mare pulito ma anche di buone pratiche ambientali e di accoglienza».

