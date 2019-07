Santa Margherita Ligure, rubano in profumeria: due arresti

Nel tardo pomeriggio di venerdì 19 luglio, a Santa Margherita Ligure, due ladri hanno rubato alcuni prodotti in una profumeria per un valore commerciale di 300 euro, allontanandosi poi frettolosamente.

Subito sono stati chiamati i soccorsi: i Carabinieri della locale stazione, aiutati da un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia, grazie alle informazioni ricevute, sono riusciti a rintracciare i due uomini che nel frattempo si erano nascosti nascostisi all’interno della stazione ferroviaria.

Bloccati e condotti in caserma, sono stati identificati: si tratta di un 19enne marocchino e di un 20enne tunisino. I due sono stati trovati in possesso della refurtiva e dunque sono stati arrestati per furto aggravato.