Litiga in mezzo alla strada, all'arrivo dei carabinieri li aggredisce

Prima il litigio in mezzo alla strada, poi, all’arrivo delle forze dell’ordine, il rifiuto di mostrare i documenti e la reazione violenta: protagonista dell’episodio una donna di 27 anni, arrestata dai carabinieri di Santa Margherita Ligure nella notte tra domenica e lunedì.

I militari sono intervenuti su richiesta di alcuni residenti, allarmati nel notare la donna litigare con un’altra persona nel centro della cittadina del Tigullio. Al loro arrivo hanno chiesto ai due contendenti i documenti, ma la 27enne non soltanto si è rifiutata di dire il proprio nome e di fornire i documenti, ma ha aggredito a calci e pugni un carabinieri nel tentativo di allontanarsi.

Bloccata a fatica, è stata identificata in una cittadina russa di 27 anni, residente a Santa Margherita e pregiudicata: trasferita in caserma, è stata processata per direttissima in mattinata.