Santa Margherita: passerella Paraggi-Portofino pronta a fine giugno

A Santa Margherita Ligure proseguono i lavori di ripristino post mareggiata e, dagli ultimi sopralluoghi effettuati dall'amministrazione comunale, emergono buone e cattive notizie.

Cominciamo da quella meno buona: la scaletta per la Bau Bau Beach non arriverà prima della fine di giugno; però nei prossimi giorni l’arenile sarà sistemato al meglio. Quelle buone arrivano dal cantiere di lavori sulla strada per Paraggi e Portofino: gli interventi procedono secondo la tabella di marcia per cui la passerella pedonale a sbalzo, distrutta quasi completamente dalla mareggiata, tornerà fruibile tra fine giugno e i primi giorni di luglio. Molto prima tornerà invece agibile la “piattaforma” di Paraggi. Altre buone notizie sono quelle legate alla ricostruzione delle scalette delle spiagge tra “dopo il Regina e punta Bagno delle Donne”.

Lasciando i ripristini post mareggiata, aggiornamenti arrivano anche dai lavori per la riapertura del portale a mare di Villa Durazzo. Gli interventi di palificazione per consolidare i muri perimetrali degli antichi percorsi pedonali cittadini sono quasi terminati; gli archi a rischio crollo sono stati assicurati e l’area adiacente il porticato ripulita. I lavori proseguono sotto lo sguardo attento della Soprintendenza.