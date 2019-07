Venerdì sera di controlli a Santa e dintorni

Nella tarda serata di venerdì 5 luglio 2019 i carabinieri della compagnia di Santa Margherita Ligure hanno portato a termine un servizio straordinario a largo raggio. L'attività di prevenzione ha visto l'impiego di un dispositivo rinforzato di pattuglie dell'aliquota Radiomobile e della locale stazione carabinieri: denunciate due persone, altre due sono state multate.

Nello specifico sono stati denunciati per ricettazione un cittadino senegalese di 64 anni, gravato di pregiudizi di polizia, trovato in possesso di alcuni zainetti con il marchio contraffatto, del valore commerciale di 500 euro e un 33enne russo, anche quest'ultimo gravato di pregiudizi di polizia, nonché sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale, perché sorpreso alla guida di un motociclo senza patente.

Contestate anche sanzioni amministrative per undicimila euro nei confronti di un cittadino marocchino di 29 anni e un 32enne del Bangladesh, entrambi con pregiudizi di polizia, poiché venditori ambulanti di merce di vario genere, anche contraffatta; un cinese di 22 anni, titolare di un bar, che non ha esposto la tabella contenente i sintomi dell'abuso di bevande alcoliche e non ha installato il previsto precursore per il rilevamento del tasso alcolemico.