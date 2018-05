Santa Brigida, incendio in un alloggio di migranti

Nel pomeriggio di domenica 20 maggio un incendio ha distrutto tre camere di un alloggio nel centro storico, in piazza dei Truogoli di Santa Brigida (non lontano dalla stazione di Genova Principe), occupato da 5 migranti.

I cinque erano già per strada all'arrivo dei Vigili del Fuoco, dunque per fortuna non sono stati registrati intossicati. Sul posto, anche gli assistenti sociali e il funzionario della Protezione Civile comunale.

I pompieri sono entrati da una finestra per spegnere l'incendio, le fiamme sono state domate ma la casa è stata dichiarata inagibile.

Adesso si indaga per risalire alla causa del rogo, probabilmente un corto circuito.