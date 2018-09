Minaccia il nipote con una mazza e lo picchia con un rubinetto

I carabinieri della stazione di Campomorone, giovedì 20 settembre 2018, hanno denunciato a piede libero un pensionato di 72 anni, noto per i suoi precedenti, per le gravi minacce e le lesioni provocate al nipote.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine l'anziano, nel corso della mattinata di mercoledì 19 settembre 2018, aveva litigato per futili motivi a Sant'Olcese con il nipote 45enne e, dopo averlo minacciato con una mazza di legno, lo aveva colpito con un rubinetto di metallo procurandogli delle ferite. Il 72enne è stato quindi denunciato a piede libero per per minacce aggravate e lesioni personali.