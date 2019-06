Sant'Ilario: ruba portafoglio in una casa, denunciato

Lo scorso mese di maggio un uomo, dall'interno dell'abitazione di un genovese di 84 anni in via Sant'Ilario, si è impossessato del portafoglio dell'anziano, contenente oltre ai documenti, la somma di 1.500 euro, per poi dileguarsi.

Martedì 25 giugno 2019 l'Arma di Nervi, a conclusone degli accertamenti, ha individuato e identificato il presunto responsabile del furto in un marocchino di 44 anni, gravato di pregiudizi di polizia nonché gravato dal divieto di fare rientro a Genova per tre anni.

L'uomo, riconosciuto anche dall'anziano, è stato denunciato per furto in abitazione.