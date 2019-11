Furto in appartamento a Sant’Ilario, spariti contanti e gioielli

Ladri in azione domenica pomeriggio a Sant’Ilario, sulle alture di Nervi.

Approfittando dell’assenza dei proprietari, i ladri sono entrati in una villetta di via Sant’Ilario forzando la portafinestra e una volta all’interno hanno messo a soqquadro le stanze portando via contanti e gioielli, tra cui un anello e altri monili d’oro per un valore totale di oltre 2mila euro.

A chiamare la polizia i proprietari dell’appartamento, quando sono rientrati intorno alle 19.

Si tratta dell’ennesimo episodio denunciato dagli abitanti dei quartieri residenziali del levante genovese, Quinto e Nervi in primis. Nei giorni scorsi i residenti della zona, tramite comitato, si erano sfogati anche dalle pagine di GenovaToday chiedendo maggiore attenzione per un quartiere con diverse criticità, tra cui appunto in numerosi furti in abitazione.