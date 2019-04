Violenza domestica a Sant'Ilario, picchia e minaccia con un coltello la fidanzata

L'altra notte in via Sant'Ilario una 40enne brasiliana, dopo essere stata picchiata dal convivente, è riuscita a chiedere aiuto tramite i vicini. I carabinieri del Nucleo Radiomobile subito intervenuti sul posto hanno accertato che l'uomo, un moldavo di 31 anni, gravato di pregiudizi di polizia, in stato di ubriachezza, dopo un violento litigio, ha picchiato la sua fidanzata, minacciandola di morte con un coltello da cucina, rinvenuto dai carabinieri e sequestrato.

La vittima, successivamente visitata, è stata giudicata guaribile in 5 giorni dai sanitari dell'ospedale di San Martino. Inoltre, è stato accertato che non ha mai formalizzato alcuna denuncia nei confronti del compagno, nonostante si siano verificati altri episodi di violenza, quindi la vittima è stata informata della possibilità di rivolgersi a un centro anti violenza cittadino.

Il 31enne, dopo le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Marassi.