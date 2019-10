Coniugi coltivatori di marijuana, «quest'anno un gran bel raccolto»

La polizia ha arrestato la scorsa notte una coppia di coniugi genovesi, 66 anni lui e 62 lei, per detenzione in concorso di sostanza stupefacente ai fini di farne commercio. I due avevano allestito nel giardino della propria abitazione in via Val Trebbia a Sant'Eusebio una vera e propria piantagione di marijuana, talmente rigogliosa che gli operatori della volante di zona ne hanno sentito l'odore dalla strada.

Con metodo e pazienza gli agenti hanno cercato di capire la provenienza del forte aroma fino a giungere presso la porta di un garage. Il proprietario davanti ai poliziotti si è molto agitato, alimentando così i sospetti dei poliziotti. Si è proceduto così a perquisizione del box e della casa dei due coniugi.

In giardino sono state trovate 26 piante di marijuana in piena fioritura alte dagli 80 ai 230 centimetri, un capanno adibito a essiccatoio con all'interno 21 fascine di cannabis per un peso di circa 2,5 kg, un ventilatore e numerose lampade alogene.

In casa, la moglie ha consegnato spontaneamente due scatole contenenti circa un etto di marijuana essicata già pronta alla vendita e 2.560 euro in contanti, rammaricandosi con gli agenti per essere stata 'beccata' proprio «quest'anno che era riuscito un gran bel raccolto».

Questa mattina la direttissima.