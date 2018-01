Minaccia il vicino di casa con un pugnale, denunciato minorenne

Dopo un litigio per futili motivi, ha minacciato il proprio vicino di casa, un 54enne genovese. Protagonista della vicenda un 17enne genovese, abitante in via Sant'Alberto a Sestri Ponente.

Il ragazzo, identificato e sottoposto a perquisizione personale dai carabinieri del Nucleo Radiomobile intervenuti, trovato in possesso di un pugnale lungo 10 centimetri, poi sequestrato, è stato denunciato per minacce aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere.