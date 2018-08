«Carenza di sangue», appello ai donatori per la raccolta straordinaria

L’ondata di caldo di questi giorni sta mettendo a dura prova gli ospedali e i pronto soccorso della città, che si ritrovano a fare i conti con una carenza di sangue che rischia di complicare ulteriormente la situazione.

In queste ora, dunque, dal Centro Regionale Sangue è arrivato l’appello alle associazioni che si occupano di raccolta, che a loro volta stanno invitando tutti i donatori a partecipare alla raccolta straordinaria organizzata in tutta Italia. Si ha bisogno, in particolare, di sangue gruppo 0 Rh negativo.

Fidas e Avis, in particolare, hanno già preso contatti con i donatori, che possono recarsi nei centri trasfusionali di San Martino e Galliera oppure rivolgersi alle autoemoteche e agli altri mezzi di supporto posizionati in diversi punti della città. Gli ospedali seguono i seguenti orari:

- Ospedale San Martino: i donatori possono contattare la segreteria del Centro Trasfusionale, dalle ore 7.30 alle ore 13.45 (010/ 555 2798 - 3640, 010/352859)

- Ospedale Galliera : il servizio è aperto al pubblico dalle ore 7.30 alle ore 14.15E' necessario munirsi di biglietto numerato dal regola code posto all'ingresso del Servizio. Per informazioni telefonare al numero 010 563 4410 - 4412 dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle 13.15 alle 14.15.

- Ospedale Gaslini: l’U. O. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, nell’edificio n. 12 (tel. 01056362213) accoglie i donatori ogni giorno feriale dalle ore 8.00 alle ore 11.00

Per quanto riguarda la Fidas, appuntamento giovedì in via XX Settembre nel capoluogo ligure e al mercato a Rapallo, mentre venerdì le autoemoteche saranno ad Arenzano, in via Bocca, e a Chiavari in piazza Matteotti. Sulle pagine Facebook del'Avis, invece, sono elencati i singoli appuntamenti dei prossimi giorni.