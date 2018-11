Molesta i clienti del bar, intervengono i carabinieri

I carabinieri del Nucleo Radiomobile, al termine di accertamenti, hanno denunciato un 23enne pregiudicato, residente a Santa Margherita Ligure.

Quest'ultimo, nella tarda serata di martedì 20 novembre 2018 all'interno di un bar di via San Vincenzo, ha oltraggiato e opposto resistenza nei confronti dei militari intervenuti su richiesta del proprietario del locale, in quanto in evidente stato di ubriachezza alcolica molestava i clienti.