San Vincenzo, il Municipio dichiara guerra ai topi

Sospiro di sollievo per i residenti e i commercianti di salita della Misericordia, piccola “creuza” dietro via San Vincenzo, che ormai da anni convivono con una vera e propria invasione di topi legata alla presenza di un punto di raccolta Amiu.

Lunedì mattina è infatti iniziato l’intervento congiunto di Municipio Centro Est, Amiu, Ufficio Animali e Aster per debellare l’ormai numerosissima colonia: «Ogni volta che devo gettare un sacchetto della spazzatura mi limito a “lanciarlo” da lontano, basta avvicinarsi ai cassonetti per vedere i topi passare da uno all’altro, in molti casi arrivano anche in via San Vincenzo», conferma il titolare di una salone di parrucchiere della zona, uno dei tanti commercianti che hanno più volte segnalato alla Municipale il problema.

Per la disinfestazione, gli uomini di Aster e di Amiu hanno spostato il punto raccolta di qualche metro, posizionandolo più in alto lungo la salita. L’intervento durerà circa tre settimane (giusto in tempo per evitare che il caldo estivo peggiori ulteriormente la situazione), poi i cassonetti verranno riposizionati all’imbocco della stradina. Inevitabile maggiore attenzione da parte dei proprietari di cani che spesso portano a passeggio i propri quattro zampe in zona.