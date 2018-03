Sorpresa a rubare in un negozio di via San Vincenzo e arrestata

Il carabiniere di Quartiere della stazione di Carignano, nel corso di un servizio finalizzato a contrastare i furti commessi all'interno di esercizi pubblici, ha tratto in arresto in flagranza di reato per furto aggravato una 47enne, identificata in F. R., gravata da pregiudizi di polizia, senza fissa dimora.

La donna è accusata di essersi impossessata di svariata merce, rubata in un negozio di oggettistica in via San Vincenzo. Gli oggetti, per un valore di 250 euro, sono stati recuperati e restituiti.

Questa mattina la donna è stata sottoposta a giudizio per direttissima.