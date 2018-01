Ruba abiti in un negozio, nei guai taccheggiatrice 15enne

È entrata in un negozio d’abbigliamento di via San Vincenzo, in centro città, e ha provato a uscire con t-shirt e abiti senza passare dalla cassa.

Protagonista dell’episodio una ragazza di 15 anni residente nell’entroterra genovese, colta sul fatto dal personale del negozio, cui non sono sfuggite le sue manovre. Bloccata all’uscita, la ragazzina è stata quindi raggiunta dai carabinieri, che le hanno trovato addosso la merce cui aveva staccato la placca anti-taccheggio.

La giovanissima è stata denunciata in stato di libertà per tentato furto aggravato, ed è stato poi accompagnata in una struttura per minorenni.