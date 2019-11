San Teodoro, rimossi venti veicoli senza assicurazione

La polizia locale ha sanzionato e rimosso venti auto senza assicurazione dalla zona di piazza Pestarino a San Teodoro. Un'occupante abusiva di una casa comunale è stata denunciata e trasferita al centro di temporanea permanenza per il rimpatrio. L'operazione è stata svolta dal personale del secondo Distretto territoriale su segnalazione della popolazione della zona.

Proprio dagli abitanti del quartiere erano arrivate svariate lamentele per la quantità di veicoli posteggiati, anche da parecchio tempo, tra piazzale Pestarino, via Alizeri, via Digione e via Bologna, tutti senza assicurazione. Inoltre avevano anche segnalato l'occupazione abusiva di un immobile comunale sito al civico 16 di via Bologna. Nell'appartamento è stata trovata una donna di nazionalità bosniaca insieme a due nipoti di 15 e 16 anni (poi affidati a un altro zio). La straniera è stata denunciata all'Autorità Giudiziaria per "invasione di fabbricati". La donna, irregolare sul territorio nazionale, è stata accompagnata al Centro di Permanenza e Rimpatrio di Roma dalla polizia di Stato.

Per quanto riguarda i veicoli, tutti risultati privi di assicurazione presso la banca dati Ania (10 le autovetture, 3 gli autocarri, 7 i motocicli), sono stati cercati e individuati i proprietari. Chi ha ritenuto è giunto sul posto per ottenerne l'affidamento. I mezzi sono stati rimossi. Tutti i proprietari sono stati sanzionati ai sensi dell'articolo 193 del codice della strada. La sanzione è pari a 868 euro, con riduzione del 30% - 607,60 euro - se pagata entro 5 giorni; è aumentata a 1.735 euro se non pagata entro 60 giorni.

Se entro 5 giorni dalla pubblicazione sul portale della Prefettura i proprietari si presenteranno all'Ufficio Sequestri dimostrando di aver completato gli adempimenti (compreso il pagamento dell'assicurazione) potranno rientrare in possesso dei veicoli, altrimenti i mezzi saranno definitivamente confiscati.