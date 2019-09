Incendio al gattile: catena solidale per aiutare la struttura

Giovedì 5 settembre 2019, per cause ancora da chiarire, c'è stato un incendio al gattile "I Gatti di Nettuno" di via alle Mura di Porta Murata a San Teodoro. A prendere fuoco, come spiegato dai volontari di "Amore Vero", associazione di via Dino Col, la casetta esterna alla struttura dove erano conservati cuscini, cucce giornali, tappetini igienici e altro materiale per la cura degli animali.

Fortunatamente non ci sono state conseguenze per i gatti ospiti della struttura mentre una delle volontarie, che ha respirato il fumo entrato nella struttura a causa della rottura dei vetri, si sta lentamente riprendendo. Si è subito attivata una catena di solidarietà per aiutare il gattile, per tutti coloro che vogliono dare una mano a ripulire e sistemare la struttura è possibile contattare la pagina facebook "Amore Vero Organizzazione di Volontariato".

Attivate anche le donazioni attraverso bonifico a "Gattile del Nettuno, C/C 95237780 Bancoposta. IBAN IT08D0760101400000095237780" oppure Paypal e una raccolta di cibo per i gatti in diversi negozi per animali della città di Genova: da Sestri Ponente a Staglieno passando per la Foce, Sampierdarena, Rivarolo, Oregina, Castelletto, Centro, Centro Storico, Albaro, Foce e San Fruttuoso.