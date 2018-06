San Teodoro, un giardino fiorito per ricordare Andrea Mezzacasa

Primule, margherite, rose e tutti i fiori più colorati e allegri che possano resistere all’aperto: San Teodoro non dimentica Andrea Mezzacasa, il giovane di 19 anni morto in un tragico incidente avvenuto lo scorso 20 aprile, e per rendergli omaggio ha deciso di dedicargli un piccolo angolo verde nel quartiere.

Il giardino in onore di Andrea è stato realizzato da alcuni residenti volontari in via San Marino, ricavando uno spazio sul fianco della collina in cui sono stati piantati fiori e piante curati ogni giorno con amore: un omaggio al giovanissimo studente del Cassini, molto conosciuto e amato nel quartiere, e un modo per dimostrare solidarietà e vicinanza alla famiglia, alla mamma, al papà e al fratello di Andrea, Alessandro, rimasto ferito nello schianto.

L’incidente era avvenuto la sera del 20 aprile proprio in via San Marino, la strada che conduce al campo sportivo di Granarolo: Andrea e Alessandro viaggiavano sulla moto guidata da Andrea, diretti all’allenamento di tennis, quando il 19enne ha perso il controllo ed è caduto battendo violentemente la testa. La sua morte, tanto tragica quanto improvvisa, ha sconvolto l’intero quartiere, che ha deciso di tenerne viva la memoria attraverso uno sforzo comune e contribuendo, ogni residente con i propri mezzi e il proprio tempo, a realizzare il giardino.