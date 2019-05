La cena non gli piace: aggredisce la madre disabile e minaccia di ustionarla

È tornato a casa dopo una serata trascorsa fuori a bere, ha trovato la cena preparata dall’anziana madre disabile non all’altezza delle aspettative e ha deciso, per tutta risposta, di afferrare la padella piena di olio bollente e minacciare di versarglielo addosso sotto una pioggia di insulti.

È successo venerdì sera a San Desiderio, protagonista dell’episodio un 58enne genovese già noto alle forze dell’ordine proprio per maltrattamenti ai danni della pensionata. A chiamare il 112 i vicini di casa, che nell’udire le grida si sono preoccupati e hanno chiesto aiuto.

Nel giro di pochi minuti sul posto è quindi arrivata una volante della questura, e i poliziotti hanno raggiunto l’appartamento trovando il 58enne intento a urlare contro la madre brandendo la padella. Lo hanno calmato a fatica, fermato e portato prima in questura e poi a Marassi in attesa della convalida dell’arresto: dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia.