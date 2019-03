Devono scontare tre anni, uno finisce ai domiciliari e l'altro in carcere

In seguito a ordini di carcerazione, emessi dal tribunale di Genova, sono stati arrestati rispettivamente dai carabinieri della stazione di San Teodoro e Scali e del Nucleo Investigativo un 41enne genovese, e un 46enne, entrambi gravati di pregiudizi di polizia.

Il primo è stato accompagnato presso la propria abitazione, dove, sconterà 3 anni e 1 mesi di reclusione agli arresti domiciliari per reati inerenti gli stupefacenti e contro il patrimonio. L'altro è finito in carcere a Marassi per scontare una pena di 3 anni e 19 giorni per rapina e furto, commessi a Genova nel 2016.